Головне за ніч та ранок понеділка, 9 березня: 130 боєзіткнень, День жалоби у Харкові

Нічна повітряна атака, 130 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, війна на Близькому Сході.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 130 боїв.

Найбільше боїв вчора пройшло на Покровському (22), Гуляйпільському (19) та Костянтинівському (19) напрямках.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, три артилерійські системи, пункт управління, склад боєприпасів та п’ять інших важливих цілей окупантів.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 750 окупантів, 3 танки, 70 артсистем та 4 засоби ППО. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 274 040 осіб.

Військово-морські сили України завдали удару по ворожих об’єктах в окупованому Криму. Вразили одразу три зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцирь-С1” і знищили одну мобільну вогневу групу.

Про це повідомили в ВМС вранці 9 березня. Там додали, що операцію провели спільно з Силами спеціальних операцій.

“Також силами і засобами ВМС у Новоозерному було успішно уражено російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 «БК-16». Більше того, удару зазнала й військова інфраструктура окупантів на аеродромі Кіровське. Там наші воїни влучили у місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів «Оріон» та повністю знищили чотири станції управління цими дронами”, – йдеться у повідомленні.

Через активні дії Сил оборони окупанти змушені переносити дати запланованих операцій та перекидати війська з інших напрямків, написав у Facebook головком Олександр Сирський.

Українська контрнаступальна операція триває. За місяць ДШВ відновили контроль над 285,6 кв. км на Олександрівському напрямку, а загалом звільнили понад 400 квадратних кілометрів території.

"Дістаємо противника також і на його території. Засобами DeepStrike у лютому було уражено 85 цілей. З урахуванням попередніх періодів, маємо кумулятивний ефект – зменшення загальних обсягів переробки нафти в рф на 24,8", – сказав головнокомандувач. За його інформацією, в лютому Росія на 18 % зменшила використання FPV – імовірно, завдяки ураженню її арсеналів.

У ніч на 9 березня російські війська атакували Україну балістикою та безпілотниками. Росіяни запустили 2 ракети та 197 дронів. ППО знешкодила 161 БпЛА.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила/подавила 161 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох ракет та 36 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Сьогодні, 9 березня, у Харкові оголосили День жалоби за загиблими унаслідок ракетного удару 7 березня. Пошуково-рятувальні роботи завершені, але кінологи з пошуковими собаками ще продовжуватимуть працювати і після завершення рятувальної операції, бо, відповідно до заяв, зниклими безвісти залишаються ще 4 людини.

Ворожа ракета прямим влучанням у багатоповерховий будинок вбила щонайменше 10 людей, зокрема двох дітей. Точна кількість жертв ще встановлюється.

У Бахрейні внаслідок іранської атаки дронами вночі 9 березня поранень зазнали щонайменше 32 людини, пише ВВС з посиланням на державне Bahrain News Agency.

Найменшому постраждалому – два місяці. Також множинні поранення голови та очей отримала дівчина 17 років. Чотирьом потерпілим знадобилося хірургічне втручання.

Також вибухи лунали в Кувейті та столиці Катару Досі. Там Міноборони повідомило про відбиття ракетної атаки.

Іран здійснив першу хвилю атак після офіційного оголошення верховним лідером Хеменеї Моджтаба – сина вбитого під час американо-ізраїльської операції попередника.

Світові ціни на нафту зросли до 120 доларів за барель, пише Bloomberg.

Позаяк більша частина великих виробників на Близькому Сході скоротила видобуток, Ормузька протока залишалася практично закритою, а США погрожували поглибити конфлікт, який перевернув енергетичні ринки.

