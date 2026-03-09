Головне за ніч та ранок понеділка, 9 березня: 130 боєзіткнень, День жалоби у Харкові

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 130 боїв.
Найбільше боїв вчора пройшло на Покровському (22), Гуляйпільському (19) та Костянтинівському (19) напрямках.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, три артилерійські системи, пункт управління, склад боєприпасів та п’ять інших важливих цілей окупантів.
Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.
Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 750 окупантів, 3 танки, 70 артсистем та 4 засоби ППО. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 274 040 осіб.
Більше інформації про втрати ворога – в новині.
Військово-морські сили України завдали удару по ворожих об’єктах в окупованому Криму. Вразили одразу три зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцирь-С1” і знищили одну мобільну вогневу групу.
Про це повідомили в ВМС вранці 9 березня. Там додали, що операцію провели спільно з Силами спеціальних операцій.
“Також силами і засобами ВМС у Новоозерному було успішно уражено російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 «БК-16». Більше того, удару зазнала й військова інфраструктура окупантів на аеродромі Кіровське. Там наші воїни влучили у місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів «Оріон» та повністю знищили чотири станції управління цими дронами”, – йдеться у повідомленні.
Через активні дії Сил оборони окупанти змушені переносити дати запланованих операцій та перекидати війська з інших напрямків, написав у Facebook головком Олександр Сирський.
Українська контрнаступальна операція триває. За місяць ДШВ відновили контроль над 285,6 кв. км на Олександрівському напрямку, а загалом звільнили понад 400 квадратних кілометрів території.
"Дістаємо противника також і на його території. Засобами DeepStrike у лютому було уражено 85 цілей. З урахуванням попередніх періодів, маємо кумулятивний ефект – зменшення загальних обсягів переробки нафти в рф на 24,8", – сказав головнокомандувач. За його інформацією, в лютому Росія на 18 % зменшила використання FPV – імовірно, завдяки ураженню її арсеналів.
У ніч на 9 березня російські війська атакували Україну балістикою та безпілотниками. Росіяни запустили 2 ракети та 197 дронів. ППО знешкодила 161 БпЛА.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила/подавила 161 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання двох ракет та 36 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Більше інформації – в новині.
Сьогодні, 9 березня, у Харкові оголосили День жалоби за загиблими унаслідок ракетного удару 7 березня. Пошуково-рятувальні роботи завершені, але кінологи з пошуковими собаками ще продовжуватимуть працювати і після завершення рятувальної операції, бо, відповідно до заяв, зниклими безвісти залишаються ще 4 людини.
Ворожа ракета прямим влучанням у багатоповерховий будинок вбила щонайменше 10 людей, зокрема двох дітей. Точна кількість жертв ще встановлюється.
У Бахрейні внаслідок іранської атаки дронами вночі 9 березня поранень зазнали щонайменше 32 людини, пише ВВС з посиланням на державне Bahrain News Agency.
Найменшому постраждалому – два місяці. Також множинні поранення голови та очей отримала дівчина 17 років. Чотирьом потерпілим знадобилося хірургічне втручання.
Також вибухи лунали в Кувейті та столиці Катару Досі. Там Міноборони повідомило про відбиття ракетної атаки.
Іран здійснив першу хвилю атак після офіційного оголошення верховним лідером Хеменеї Моджтаба – сина вбитого під час американо-ізраїльської операції попередника.
Світові ціни на нафту зросли до 120 доларів за барель, пише Bloomberg.
Позаяк більша частина великих виробників на Близькому Сході скоротила видобуток, Ормузька протока залишалася практично закритою, а США погрожували поглибити конфлікт, який перевернув енергетичні ринки.
Докладніше – в новині.
Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.
Тримаймося!