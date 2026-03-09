ВМС і ССО атакували в Криму ворожий швидкісний десантний катер і озброєння

Військово-морські сили України завдали удару по ворожих об’єктах в окупованому Криму. Вразили одразу три зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцирь-С1” і знищили одну мобільну вогневу групу.

Про це повідомили в ВМС вранці 9 березня. Там додали, що операцію провели спільно з Силами спеціальних операцій.

“Також силами і засобами ВМС у Новоозерному було успішно уражено російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 «БК-16». Більше того, удару зазнала й військова інфраструктура окупантів на аеродромі Кіровське. Там наші воїни влучили у місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів «Оріон» та повністю знищили чотири станції управління цими дронами”, – йдеться у повідомленні.



