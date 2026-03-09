Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ГоловнаСуспільствоВійна

ВМС і ССО атакували в Криму ворожий швидкісний десантний катер і озброєння

Вдарили й по аеродрому Кіровське.

ВМС і ССО атакували в Криму ворожий швидкісний десантний катер і озброєння
катер типу БК-16 (ілюстративне фото)
Фото: telegraf

Військово-морські сили України завдали удару по ворожих об’єктах в окупованому Криму. Вразили одразу три зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцирь-С1” і знищили одну мобільну вогневу групу.

Про це повідомили в ВМС вранці 9 березня. Там додали, що операцію провели спільно з Силами спеціальних операцій.

“Також силами і засобами ВМС у Новоозерному було успішно уражено російський швидкісний десантний катер проєкту 02510 «БК-16». Більше того, удару зазнала й військова інфраструктура окупантів на аеродромі Кіровське. Там наші воїни влучили у місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів «Оріон» та повністю знищили чотири станції управління цими дронами”, – йдеться у повідомленні.


﻿
