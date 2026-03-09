Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Вчора окупанти атакували 30 населених пунктів Херсонщини

Постраждала людина.

Вчора окупанти атакували 30 населених пунктів Херсонщини
Наслідки обстрілу Херсона, ілюстративне фото
Фото: Херсонська облпрокуратура

Упродовж доби російська армія атакувала Херсонщину. Від ворожих обстрілів постраждали 30 населених пунктів. Поранена людина. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Новодмитрівка, Білозерка, Золота Балка, Українка, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Антонівка, Веселе, Вірівка, Інженерне, Миколаївка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Придніпровське, Садове, Токарівка, Шевченківка, Біла Криниця, Нововоронцовка, Козацьке, Львове, Микільське та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, вантажівку та приватний автомобіль.

Прокудін нагадав, для евакуації слід звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.

﻿
