Вчора окупанти атакували 30 населених пунктів Херсонщини

Постраждала людина.

Упродовж доби російська армія атакувала Херсонщину. Від ворожих обстрілів постраждали 30 населених пунктів. Поранена людина.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Новодмитрівка, Білозерка, Золота Балка, Українка, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Антонівка, Веселе, Вірівка, Інженерне, Миколаївка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Придніпровське, Садове, Токарівка, Шевченківка, Біла Криниця, Нововоронцовка, Козацьке, Львове, Микільське та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, вантажівку та приватний автомобіль.

Прокудін нагадав, для евакуації слід звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.