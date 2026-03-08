Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Силам оборони вдалося деокупувати понад 400 км² території на півдні України

Сили оборони зірвали плани російських військ щодо весняного наступу.

Зеленський: Силам оборони вдалося деокупувати понад 400 км² території на півдні України
Володимир Зеленський
Фото: Скриншот відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони за останні півтора місяця змогли відновити контроль над приблизно 400–435 км² території на півдні країни, що допомогло зірвати плани російських військ щодо весняного наступу на цьому напрямку.

Про це глава держави повідомив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном, передає Укрінформ.

За словами Зеленського, українські військові протягом останніх тижнів провели низку важливих оборонних і наступальних дій на південному напрямку.

"На півдні нашої держави за останні місяця півтора Збройні сили провели ряд важливих дій щодо оборони, і в деяких напрямках щодо наступу. Виключно дії були з тим, щоби зірвати плани РФ. Ми вважаємо, що достатньо успішні – відновили контроль над десь близько 400–435 км²", – зазначив президент.

Глава держави підкреслив, що ці операції мали на меті зірвати підготовку російських військ до можливого весняного наступу на південному напрямку.

Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку України та наголосив на важливості подальшого посилення обороноздатності держави.

﻿
