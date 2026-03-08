Головне за ніч та ранок неділі, 8 березня: влучання у потяг на Сумщині, понад 120 боєзіткнень, удар по рятувальниках в Чугуєві

Нічна повітряна атака, 121 бойове зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, вибух біля посольства США в Осло.

Вранці 8 березня у Сумському районі російський безпілотник атакував пасажирський потяг сполученням "Київ–Суми", у якому перебувало близько 200 людей.

За попередніми даними, удару по потягу було завдано дроном типу "Ланцет". Унаслідок атаки пошкоджено тепловоз, який тягнув склад. Серед пасажирів та працівників залізниці постраждалих немає.

Рух потягів тимчасово призупинили для заміни локомотива. Після цього пасажирів доправили до кінцевої зупинки, уточнили в прокуратурі.

Віце-премʼєр-міністр з питань відновлення України Олексій Кулеба додав, що 8 березня російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру Сумщини і Харківщини.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 121 боєзіткнення.

Росіяни продовжують тиснути на Покровському напрямку фронту – там наші захисники зупинили 20 штурмових дій агресора.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Софіївки, Новопавлівки.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 930 російських окупантів, знищили 5 ворожих танків та 55 артилерійських систем. Загальні втрати РФ в Україні складають близько 1 273 290 російських солдатів.

Уночі 8 березня російська армія прицільно вдарила по рятувальниках ДСНС під час гасіння пожежі, яка виникла через удар ворожого безпілотника у селі Велика Бабка на Чугуївщині.

У ніч на 8 березня російські війська атакували БпЛА житловий сектор села Велика Бабка Чугуївського району. Внаслідок влучання спалахнула пожежа у приватному будинку. Троє мирних жителів отримали поранення. Коли рятувальники прибули допомогти людям та загасити вогонь, ворог цілеспрямовано атакував дроном пожежний автомобіль.

"Надзвичайники не постраждали — вони перебували в укритті. Однак пожежна машина знищена повністю", — зазначають у повідомленні ДСНС України.

Ворог завдав удару по рятувальниках під час ліквідації наслідків нічної атаки у Самарівському районі на Дніпропетровщині. Знищений один пожежний автомобіль, ще два — суттєво пошкоджені.

"У ніч на 8 березня (з 19:00 07 березня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М (пуски із Ростовської та Воронезької областей - рф), а також 117 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди", – ідеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 11 локаціях.

У столиці Норвегії Осло в ніч на 8 березня стався вибух біля посольства США. Інцидент призвів до незначних пошкоджень будівлі, однак постраждалих немає, пише Bloomberg.

За інформацією норвезької поліції, вибух стався близько 01:00 за місцевим часом біля входу до консульського відділу дипломатичної місії.

Правоохоронні органи Норвегії підтвердили факт вибуху, слідчі вже мають попередні висновки про причину вибуху, однак деталі наразі не розголошуються.

Тримаймося!