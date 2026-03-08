За цей тиждень РФ атакувала цивільну та енергетичну інфраструктуру України, застосувавши майже 1750 ударних дронів, 1530 КАБів і 39 ракет.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

За останній тиждень Росія атакувала Україну тисячі разів – майже 1750 ударних дронів, 1530 керованих авіаційних бомб, 39 ракет використав ворог проти українців.

Під ударами РФ опинилася цивільна інфраструктура: енергетика та житлові будинки. Більшість цілей вдається знешкоджувати силам ППО. Глава держави наголошує, що "захисту потрібно більше, і потрібно на кожен день".

"Передусім це ракети ППО, і тому внески та постачання в межах програми PURL ключові. І я дякую всім, хто продовжує підтримку. Потрібно й надалі посилювати санкції на Росію та її спільників. Усе, що допомагає РФ фінансувати і продовжувати цю війну, потрібно блокувати. Сьогодні ж будуть перемовини з європейськими партнерами щодо кожного із цих елементів. Дякую всім, хто допомагає Україні", – наголошує Президент.