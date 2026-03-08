ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
За цей тиждень РФ спрямувала по Україні майже 1750 ударних дронів, 1530 КАБів та 39 ракет

За останній тиждень Росія атакувала нашу країну тисячі разів. 

За цей тиждень РФ спрямувала по Україні майже 1750 ударних дронів, 1530 КАБів та 39 ракет
наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС Харківської області

За цей тиждень РФ атакувала цивільну та енергетичну інфраструктуру України, застосувавши майже 1750 ударних дронів, 1530 КАБів і 39 ракет.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

За останній тиждень Росія атакувала Україну тисячі разів – майже 1750 ударних дронів, 1530 керованих авіаційних бомб, 39 ракет використав ворог проти українців. 

Під ударами РФ опинилася цивільна інфраструктура: енергетика та житлові будинки. Більшість цілей  вдається знешкоджувати силам ППО. Глава держави наголошує, що "захисту потрібно більше, і потрібно на кожен день".

 "Передусім це ракети ППО, і тому внески та постачання в межах програми PURL ключові. І я дякую всім, хто продовжує підтримку. Потрібно й надалі посилювати санкції на Росію та її спільників. Усе, що допомагає РФ фінансувати і продовжувати цю війну, потрібно блокувати. Сьогодні ж будуть перемовини з європейськими партнерами щодо кожного із цих елементів. Дякую всім, хто допомагає Україні", – наголошує Президент.

