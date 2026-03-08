Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Уночі РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами та 117 ударними дронами

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Уночі РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами та 117 ударними дронами
Робота української ППО
Фото: Запорізька ОВА

Армія РФ уночі 8 березня атакувала Україну двома балістичними ракетами та 117 ударними БпЛА. Сили ППО знешкодили 98 ворожих БпЛА. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 8 березня (з 19:00 07 березня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М (пуски із Ростовської та Воронезької областей - рф), а також 117 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 11 локаціях.

﻿
