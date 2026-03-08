Сирський: за 12 років збройної агресії РФ понад 1700 жінок-військових ЗСУ отримали нагороди

У лавах ЗСУ служать понад 75 тисяч жінок.

За весь період збройної агресії Росії проти України державними нагородами були відзначені 1705 військовослужбовиць Збройних сил України.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський з нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок.

За його словами, українські захисниці отримали відзнаки за високий професіоналізм, особисту мужність, відвагу та стійкість під час виконання бойових завдань.

Найвищу державну нагороду – звання «Герой України» присвоєно п’ятьом військовослужбовицям. Водночас троє з них отримали це звання посмертно.

Сирський також повідомив, що нині у лавах Збройних сил України служать понад 75 тисяч жінок. Із них понад 55 тисяч є військовослужбовицями, і їхня кількість щороку зростає.

«Я вдячний військовослужбовицям, які спростовують твердження, що захист України — це лише чоловіча справа», – зазначив головнокомандувач.

Він подякував кожній українській захисниці за службу, вірність українському народу та щоденну працю заради спільної перемоги.

Окремо генерал висловив вдячність матерям і дружинам українських військових, які підтримують свої родини у складний час.

«Схиляю голову перед пам’яттю всіх українських жінок, які загинули від рук російських окупантів. Вічна пам’ять і вічна слава», – наголосив Сирський.

За його словами, сьогодні українська жінка є символом гідності, відваги та любові до Батьківщини.

Президент Володимир Зеленський також привітав українських жінок: "Сила і роль українських жінок – це не один день. Це всі 365 днів. Українські жінки захищають країну, чекають рідних і підтримують коханих, виховують дітей у нелегких умовах війни, створюють, досліджують, рятують, навчають, лікують.

Дякую за вашу рішучість, лідерство, турботу і професійність. Дякую за все, що ви робите щодня", – написав у соцмережах глава держави.