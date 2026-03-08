Сирський: за 12 років збройної агресії РФ понад 1700 жінок-військових ЗСУ отримали нагороди

За весь період збройної агресії Росії проти України державними нагородами були відзначені 1705 військовослужбовиць Збройних сил України.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський з нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок.
За його словами, українські захисниці отримали відзнаки за високий професіоналізм, особисту мужність, відвагу та стійкість під час виконання бойових завдань.
Найвищу державну нагороду – звання «Герой України» присвоєно п’ятьом військовослужбовицям. Водночас троє з них отримали це звання посмертно.
Сирський також повідомив, що нині у лавах Збройних сил України служать понад 75 тисяч жінок. Із них понад 55 тисяч є військовослужбовицями, і їхня кількість щороку зростає.
«Я вдячний військовослужбовицям, які спростовують твердження, що захист України — це лише чоловіча справа», – зазначив головнокомандувач.
Він подякував кожній українській захисниці за службу, вірність українському народу та щоденну працю заради спільної перемоги.
Окремо генерал висловив вдячність матерям і дружинам українських військових, які підтримують свої родини у складний час.
«Схиляю голову перед пам’яттю всіх українських жінок, які загинули від рук російських окупантів. Вічна пам’ять і вічна слава», – наголосив Сирський.
За його словами, сьогодні українська жінка є символом гідності, відваги та любові до Батьківщини.
Президент Володимир Зеленський також привітав українських жінок: "Сила і роль українських жінок – це не один день. Це всі 365 днів. Українські жінки захищають країну, чекають рідних і підтримують коханих, виховують дітей у нелегких умовах війни, створюють, досліджують, рятують, навчають, лікують.
Дякую за вашу рішучість, лідерство, турботу і професійність. Дякую за все, що ви робите щодня", – написав у соцмережах глава держави.