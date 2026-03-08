Сили оборони за минулу добу ліквідували 930 російських загарбників

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 930 російських окупантів, знищили 5 ворожих танків та 55 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 273 290 (+930) осіб
- танків – 11 742 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 24 157 (+6) од.
- артилерійських систем – 38 059 (+55) од.
- РСЗВ – 1 673 (+3) од.
- засоби ППО – 1 322 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 164 416 (+2 558) од.
- крилаті ракети – 4 403 (+19) од.
- кораблі / катери – 30 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 82 101 (+289) од.
- спеціальна техніка – 4 083 (+3) од.
Дані уточнюються.