У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони за минулу добу ліквідували 930 російських загарбників

Загальні втрати РФ в Україні складають близько близько 1 273 290 російських солдатів.

Сили оборони за минулу добу ліквідували 930 російських загарбників
Фото: 10 ОШБр "Едельвейс"

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 930 російських окупантів, знищили 5 ворожих танків та 55 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 273 290 (+930) осіб 
  • танків – 11 742 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 24 157 (+6) од.
  • артилерійських систем – 38 059 (+55) од.
  • РСЗВ – 1 673 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 322 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 164 416 (+2 558) од.
  • крилаті ракети – 4 403 (+19) од.
  • кораблі / катери – 30 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 82 101 (+289) од.
  • спеціальна техніка – 4 083 (+3) од.

Дані уточнюються.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies