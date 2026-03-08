Сили оборони за минулу добу ліквідували 930 російських загарбників

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.26 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 930 російських окупантів, знищили 5 ворожих танків та 55 артилерійських систем.

Загальні втрати РФ в Україні складають близько близько 1 273 290 російських солдатів.

