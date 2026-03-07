Головне за суботу, 7 березня: атаки на Дніпропетровщину, понад 110 боєзіткнень

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 7 березня відбулося 113 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іллінівка, Русиного Яру, Софіївка, Новопавлівка. Триває одна штурмова дія ворога.

На Покровському напрямку ворог здійснив 19 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 7 березня – в новині.

7 березня ворог понад 40 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області, повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

У Самарівському районі росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкту в Губиниській громаді. На Синельниківщині під ударом опинилося Шахтарське, де пошкоджена адміністративна будівля. На Криворіжжі ворог атакував Апостолове та Зеленодольську громаду, поціливши по об'єктах інфраструктури.

Більше інформації – в новині.

Під час ліквідації наслідків нічної атаки у Самарівському районі ворог завдав удару по рятувальниках на Дніпропетровщині.

Як зазначає ДСНС, знищений один пожежний автомобіль, ще два — суттєво пошкоджені.

Вогнеборці не постраждали. Вони під час атаки перебували у безпечному місці.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 7 березня повідомив про ситуацію навколо підготовки 20-го пакету санкцій проти Росії, а також пакету допомоги для України на 90 мільярдів євро.

“Досі жодного прогресу немає по 20-му пакету санкцій Євросоюзу проти Росії за цю війну. Немає руху по пакету допомоги для України в 90 мільярдів євро. І хоча Європа визнає, що це для нас життєво важливо, все одно блокування пакета зберігається”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що фактично увесь наступний тиждень буде присвячений спільній роботі з європейцями, щоб рішення, потрібні для захисту України, справді запрацювали.

Також президент розповів, що є інформація про російську допомогу іранському режиму: є повідомлення, що росіяни дають розвіддані режиму в Ірані, щоб корегувати удари по американцях. Також є дані про російські компоненти в «шахедах», що застосовуються на Близькому Сході, “а це проти і арабських країн, і проти американців у регіоні”.

Докладніше – в новині.

Українські параатлети в перший змагальний день Паралімпіади-2026 в Італії вибороли 3 золотих, 1 срібну й 2 бронзових нагороди.

Першим медальну скарбничку України поповнив Тарас Радь, який фінішував першим у парабіатлонському спринті серед атлетів, які змагаються сидячи. Друге «золото» в актив додала парабіатлоністка Олександра Кононова, яка виступала у класі стоячи.

Кульмінацією змагального дня для України став чоловічий спринт серед атлетів з порушенням зору. Українці змогли зайняти весь п’єдестал. Золота нагорода – в Олександра Казіка.

Загалом в активі синьо-жовтих 6 медалей.

Паралімпійські ігри-2026 в Італії триватимуть до 15 березня.

Зниження тиску Заходу на Москву, припинення вогню або мирна угода дозволять Росії швидше підготуватися до конфлікту з НАТО.

Про це йдеться у звіті литовської розвідки щодо загроз національній безпеці, передає Delfi.

За оцінками аналітиків, у разі настання миру Росія протягом 6–10 років буде повністю готова до конвенційної війни з Альянсом.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!