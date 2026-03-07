МОН посилює безпекові вимоги до кандидатів на роботу в школах та садках

Тепер для працевлаштування у заклад дошкільної освіти кандидат повинен надати витяг із Дії про відсутність судимості.

Міністерство освіти і науки України посилило безпекові вимоги до кандидатів на роботу в школах та садках.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

«Пріоритетом державної політики у сфері освіти є безпека дітей, саме тому запроваджується чіткий та обов’язковий для всіх роботодавців порядок підтвердження відповідності людей, що претендують на роботу в закладах освіти, вимогам законодавства», – зазначається там.

Таке рішення ухвалили 6 березня на засіданні уряду.

Зміни стосуються кандидатів на посади в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. У документі прописані критерії, за якими особа не може бути допущена до роботи з дітьми. Зокрема, підставою для відмови є:

судимість за вчинення кримінального правопорушення або за злочини проти дітей;

притягнення до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, булінг (цькування), невиконання обов’язків щодо виховання дітей (для закладів загальної середньої освіти).

Тепер для працевлаштування у заклад дошкільної освіти кандидат повинен надати витяг із Дії про відсутність судимості. Для роботи в закладі загальної середньої освіти – витяг із Дії про відсутність судимості та довідку від Національної поліції України про відсутність правопорушень, пов'язаних із булінгом або жорстоким поводженням із дітьми.

У міністерстві вважають, що цей механізм дасть змогу запобігти працевлаштуванню в закладах освіти осіб, які можуть становити загрозу для дітей, та сприятиме формуванню безпечного освітнього середовища.