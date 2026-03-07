Головне за ніч та ранок суботи, 7 березня: масована комбінована атака, майже 150 боєзіткнень, 8 загиблих у Харкові

Нічна повітряна атака, 148 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли.

У ніч на 7 березня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників та ракет кількох типів.

Повітряні Сили попередили про балістичні удари по Києву та Харкову. У містах пролунали вибухи.

Ракети "Циркон" фіксувалися у напрямку Житомирської області. Вибухи лунали біля Коростеня.

В Одесі сили ППО відбивали атаку БПЛА з акваторії Чорного моря. У Сумах дрони влучили у житловий будинок, попередньо без постраждалих.

Моніторингові канали попереджали про запуск ракет "Калібр" з кораблів у Чорному морі.

У Харкові під час масованої комбінованої російської атаки балістична ракета напряму влучила у багатоповерхівку в Київському районі міста.

Зруйновано під'їзд п'ятиповерхового будинку і два поверхи сусіднього будинку.

Станом на ранок 7 березня було відомо про вісьмох загиблих цивільних. Тіла людей виявили під завалами.

Унаслідок нічної атаки РФ по Києву пошкодження та уламки ворожих цілей виявлені у трьох районах столиці.

Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури, без тепла – 1905 будинків у чотирьох районах столиці.

На Вінниччині та Хмельниччині пошкоджено інфраструктуру, виникли перебої зі світлом.

Чернівецьку область РФ атакувала 11 безпілотниками та 4 "Калібрами".

Основною ціллю противника була енергетична інфраструктура Буковини.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 148 боєзіткнень.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Яблунівка, Іванопілля, Іллінівка, Бересток, Русин Яр, Софіївка та в напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє та в бік населених пунктів Новоолександрівка, Білицьке.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1010 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ складають близько 1 272 360 солдатів.

Через атаку російських БпЛА на Одещині спалахнули масштабні пожежі.

Ворог спрямував на Одесу та область ударні безпілотники.

У ніч на 7 березня (з 18:00 6 березня) російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України, застосувавши ударні безпілотники, а також ракети наземного і морського базування.

За інформацією військових, радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували 509 засобів повітряного нападу, зокрема:

2 гіперзвукові ракети «Циркон» (район пуску – тимчасово окупований Крим);

13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська та Воронезька області РФ);

14 крилатих ракет «Калібр» (район пуску – акваторія Чорного моря);

480 ударних безпілотників типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших типів.

Безпілотники запускали з напрямків Брянська, Курська, Орла, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також з Гвардійського та Чауди у тимчасово окупованому Криму. Близько 290 із них становили дрони типу Shahed.

Основними напрямками удару стали Київ, Харків, Житомирська, Хмельницька та Чернівецька області.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила 472 повітряні цілі — 19 ракет та 453 безпілотники різних типів. Зокрема:

8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

11 крилатих ракет «Калібр»;

453 ворожих безпілотники.

Водночас зафіксовано влучання 9 ракет та 26 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на п’яти локаціях.

