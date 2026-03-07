Укрзалізниця відновила більшість пошкоджених ділянок унаслідок обстрілу

Пасажирські потяги повертаються у звичні графіки та маршрути.

Укрзалізниця відновила більшість пошкоджених ділянок після нічного обстрілу та поступово повертає пасажирські поїзди у свої графіки та на звичні маршрути.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Залізничники проводили роботи на Житомирщині, Вінниччині та Рівненщині, де ремонтували колії, контактний дріт та опори.

Станом на 13:00 роботи тривали на Житомирщині, де зафіксовано суттєві пошкодження залізничного полотна через влучання великої кількості дронів.

Тому внаслідок курсування обʼїзними шляхами є затримки низки поїздів.

Слідкувати за рухом свого рейсу можна на сайті uz-vezemo. Час затримки може змінюватися, тому варто слідкувати за сповіщеннями в застосунку за оголошеннями на вокзалах.