Бійці ДШВ нейтралізували потенційну загрозу для українських сил і цивільного населення.

Українські десантники зірвали спробу російських військових встановити міни поблизу населеного пункту Загризове на Куп’янському напрямку.

Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

За інформацією військових, бійці 2-го аеромобільного батальйону 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади оперативно виявили групу російських загарбників, які намагалися замінувати територію в районі населеного пункту.

Після виявлення противника десантники швидко залучили безпілотні літальні апарати-бомбери, а також висунули штурмову групу. У результаті стрілецького бою українські військові знищили групу російських військових.

Завдяки злагодженим діям підрозділу спробу мінування було зірвано, а потенційну загрозу для українських сил і цивільного населення – нейтралізовано.

Українські десантники продовжують виконувати бойові завдання на Куп’янському напрямку, стримуючи російські сили та не допускаючи їх просування.