ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські десантники знищили групу росіян під час спроби мінування Загризового на Куп’янському напрямку

Бійці ДШВ нейтралізували потенційну загрозу для українських сил і цивільного населення.

Українські десантники знищили групу росіян під час спроби мінування Загризового на Куп’янському напрямку
Фото: facebook/Ihor Lutsenko

Українські десантники зірвали спробу російських військових встановити міни поблизу населеного пункту Загризове на Куп’янському напрямку. 

Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

За інформацією військових, бійці 2-го аеромобільного батальйону 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади оперативно виявили групу російських загарбників, які намагалися замінувати територію в районі населеного пункту.

Після виявлення противника десантники швидко залучили безпілотні літальні апарати-бомбери, а також висунули штурмову групу. У результаті стрілецького бою українські військові знищили групу російських військових.

Завдяки злагодженим діям підрозділу спробу мінування було зірвано, а потенційну загрозу для українських сил і цивільного населення – нейтралізовано.

Українські десантники продовжують виконувати бойові завдання на Куп’янському напрямку, стримуючи російські сили та не допускаючи їх просування.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies