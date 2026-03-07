На Черкащині сталося руйнування шлюзу гідроспоруди на річці Тясмин

У Черкаському районі відбулося руйнування шлюзу гідроспоруди на р.Тясмин, яка розташована на території колишнього заводу.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

В ОВА провели засідання регіональної та місцевої комісій з питань ТЕБ та НС та скоординували дії.

"У населених пунктах, що потрапляють в зону можливого затоплення, виставлено пости спостереження з-поміж офіцерів-рятувальників громад. Здійснюється погодинний моніторинг рівнів води", – ідеться у повідомленні.

Повідомлень від населення щодо підтоплення приватних домоволодінь не надходило.

Фото: ДСНС Черкащини

"Сили та засоби рятувальників напоготові. На місці працює мобільно-оперативна група Головне управління ДСНС України у Черкаській області", – додає Табурець.