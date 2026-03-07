Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаСуспільствоВійна

На Миколаївщині росіяни атакували дроном карету "швидкої", є поранені

Водій авто та лікарка зазнали поранень.

На Миколаївщині росіяни атакували дроном карету "швидкої", є поранені
наслідки російської атаки
Фото: Віталій Кім

7 березня російські окупанти атакували FPV-дроном карету "швидкої" в Куцурубській громаді Миколаївщини. Унаслідок атаки постраждали водій та лікарка.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні вдень росіяни атакували FPV-дроном автомобіль бригади швидкої в Куцурубській громаді", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок ворожої атаки постраждали водій та лікарка. Їм надається вся необхідна медична допомога.

﻿
