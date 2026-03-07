На Миколаївщині росіяни атакували дроном карету "швидкої", є поранені

7 березня російські окупанти атакували FPV-дроном карету "швидкої" в Куцурубській громаді Миколаївщини. Унаслідок атаки постраждали водій та лікарка.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Сьогодні вдень росіяни атакували FPV-дроном автомобіль бригади швидкої в Куцурубській громаді", – ідеться у повідомленні.
Унаслідок ворожої атаки постраждали водій та лікарка. Їм надається вся необхідна медична допомога.
