Дії українських спецпризначенців дозволили стабілізувати оборону та знизити загрозу для Запоріжжя.

Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з Силами оборони зірвали наступ російських військ на Запорізькому напрямку та стабілізували оборону на вигідних рубежах.

Як повідомили у ГУР МО України, протягом останніх трьох місяців воїни "Спецпідрозділу Тимура" проводять комплексну оборонну операцію на цьому напрямку. Основною метою операції було недопущення просування противника до обласного центру та зрив його наступу.

У ході активних бойових дій українські спецпризначенці ліквідували понад 300 російських військових убитими та пораненими, ще 39 окупантів взяли в полон.

Також розвідники системно завдають ударів по логістичних можливостях російської армії. Завдяки точній роботі дронів та артилерії українські сили знищують техніку, склади та інфраструктуру забезпечення противника.

Через нестачу ресурсів російські підрозділи дедалі частіше відмовляються від проведення штурмових дій на цьому напрямку.

За даними розвідки, дії українських спецпризначенців дозволили стабілізувати оборону та знизити загрозу для Запоріжжя.

Операцію на Запорізькому напрямку виконують підрозділи, що входять до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України. Серед них: "Химера", РДК, "Братство", "Аратта", "Сибірський батальйон", "Стугна", First Line, 1514, Paragon, БДК, "Вартові темряви", Raven Group, Art Division та 6-й загін спеціальних дій.