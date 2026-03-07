Ворог спрямував на Одесу та область ударні безпілотники.

Росіяни атакували Одесу та область ударними безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки виникли масштабні пожежі на об'єктах інфраструктури.

Про це інформує ДСНС України.

"росія знову спрямувала ударні безпілотники на Одесу та область. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі на об'єктах інфраструктури", – ідеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки.