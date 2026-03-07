Росіяни атакували Одесу та область ударними безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки виникли масштабні пожежі на об'єктах інфраструктури.
Про це інформує ДСНС України.
"росія знову спрямувала ударні безпілотники на Одесу та область. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі на об'єктах інфраструктури", – ідеться у повідомленні.
До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки.
- У Харкові під час масованої комбінованої російської атаки балістична ракета напряму влучила у багатоповерхівку в Київському районі міста. Відомо про сімох загиблих, серед яких - двоє дітей. Десятеро цивільних поранені.