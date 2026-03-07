Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Через атаку російських БпЛА на Одещині спалахнули масштабні пожежі

Ворог спрямував на Одесу та область ударні безпілотники.

Через атаку російських БпЛА на Одещині спалахнули масштабні пожежі
наслідки атаки РФ на Одещині
Фото: ДСНС України

Росіяни атакували Одесу та область ударними безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки виникли масштабні пожежі на об'єктах інфраструктури.

Про це інформує ДСНС України.

"росія знову спрямувала ударні безпілотники на Одесу та область. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі на об'єктах інфраструктури", – ідеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучались понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки.

  • У Харкові під час масованої комбінованої російської атаки балістична ракета напряму влучила у багатоповерхівку в Київському районі міста. Відомо про сімох загиблих, серед яких - двоє дітей. Десятеро цивільних поранені.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies