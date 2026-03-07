Армія РФ майже 20 разів атакувала три райони Дніпропетровської області. Унаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще одна постраждала.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Загинула людина, ще одна дістала поренень. Майже 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією", – ідеться у повідомленні.

У Самарівському районі ворог атакував Губиниську громаду. Виникла пожежа на об'єкті інфраструктури.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська і Марганецька громади. Понівечені підприємство, 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, сонячні панелі.

Загинув 48-річний чоловік. Поранена 69-річна жінка, лікуватиметься амбулаторно.

У Синельниківському районі росіяни поцілили по Покровській громаді. Зайнялася оселя.