Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

На Дніпропетровщині через атаку РФ загинула людина, ще одна – поранена

У Самарівському районі РФ атакувала об'єкт інфраструктури.

На Дніпропетровщині через атаку РФ загинула людина, ще одна – поранена
наслідки атаки РФ
Фото: ДСНС України

Армія РФ майже 20 разів атакувала три райони Дніпропетровської області. Унаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще одна постраждала.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Загинула людина, ще одна дістала поренень. Майже 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією", – ідеться у повідомленні.

У Самарівському районі ворог атакував Губиниську громаду. Виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. 

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська і Марганецька громади. Понівечені підприємство, 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, сонячні панелі. 

Загинув 48-річний чоловік. Поранена 69-річна жінка, лікуватиметься амбулаторно. 

У Синельниківському районі росіяни поцілили по Покровській громаді. Зайнялася оселя.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies