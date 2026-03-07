Росіяни атакували залізничну інфраструктуру у трьох областях України

В Одеській області під ворожим ударом опинилася портова інфраструктура.

Уночі 7 березня ворог завдав масованих ударів по Києву, Харкову, Одесі, Запоріжжю, Дніпропетровщині та інших регіонах України. Постраждала портова та залізнична інфраструктура України.

Про це повідомляє віце-премʼєр-міністр з питань відновлення України Олексій Кулеба.

"Ворог завдав масованих ударів по Києву, Харкову, Одесі, Запоріжжю, Дніпропетровщині та інших регіонах України. На жаль, є загиблі. Щирі співчуття родинам, чиїх близьких забрала росія. Серед поранених – немовля. Лікарі борються за життя всіх постраждалих", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок російських атак пошкоджено житлову та критичну інфраструктуру. Під ударом опинилися залізниця і порти.

Ворожі безпілотники атакували чотири залізничні підстанції у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій областях та низку залізничних мостів. Обійшлося без постраждалих.

Через пошкодження частину поїздів тимчасово спрямовано альтернативними маршрутами. Відновлювальні роботи тривають на всіх об’єктах.

"Під час повітряної тривоги понад 20 поїздів були зупинені у безпечних місцях – це стандартна процедура безпеки для захисту пасажирів і працівників", – додає Кулеба.

Також ворог атакував портову інфраструктуру Одещини. Унаслідок влучань виникла пожежа резервуарів із рослинною олією та пошкоджено зерновий склад. Без постраждалих.

Рятувальники ліквідовують наслідки. На території іншого порту пошкоджена портова інфраструктура.