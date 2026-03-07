Сили оборони ліквідували ще 1010 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.26 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще 1010 російських солдатів, знищили 3 ворожі танки та іншу техніку окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ складають близько 1 272 360 солдатів.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies