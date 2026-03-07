Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони ліквідували ще 1010 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ складають близько 1 272 360 солдатів.

Сили оборони ліквідували ще 1010 російських окупантів
Фото: скрин відео

Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще 1010 російських солдатів, знищили 3 ворожі танки та іншу техніку окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу – близько 1 272 360 (+1 010) осіб / persons
  • танків – 11 737 (+3) од.
  • бойових броньованих машин  – 24 151 (+3) од.
  • артилерійських систем – 38 004 (+44) од.
  • РСЗВ – 1 670 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 322 (+2) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня  – 161 858 (+1 868) од.
  • крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
  • кораблі / катери – 30 (+0) од.
  • підводні човни  – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 81 812 (+170) од.
  • спеціальна техніка  – 4 080 (+0) од.

Дані уточнюються.

﻿
