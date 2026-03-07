Сили оборони ліквідували ще 1010 російських окупантів

Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще 1010 російських солдатів, знищили 3 ворожі танки та іншу техніку окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 272 360 (+1 010) осіб / persons
- танків – 11 737 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 151 (+3) од.
- артилерійських систем – 38 004 (+44) од.
- РСЗВ – 1 670 (+1) од.
- засоби ППО – 1 322 (+2) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 161 858 (+1 868) од.
- крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
- кораблі / катери – 30 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 81 812 (+170) од.
- спеціальна техніка – 4 080 (+0) од.
Дані уточнюються.