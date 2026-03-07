Росіяни скинули 500-кілограмову авіабомбу на Краматорськ: шестеро людей постраждали

Уночі 7 березня російські окупанти скинули 500-кілограмову авіабомбу на краматорськ Донецької області. Унаслідок авіаудару постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 6 людей поранені внаслідок нічного обстрілу Краматорська. Серед поранених — троє дітей 2010, 2014 і 2024 років народження. Росіяни скинули 500-кілограмову авіабомбу на місто близько 3:40 ночі", – повідомляє він.

Також пошкоджено 12 багатоповерхівок, 5 адмінбудівель і 22 автівки. На місці працюють всі відповідальні служби.