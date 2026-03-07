Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни скинули 500-кілограмову авіабомбу на Краматорськ: шестеро людей постраждали

Серед поранених діти.

Росіяни скинули 500-кілограмову авіабомбу на Краматорськ: шестеро людей постраждали
наслідки авіаудару по Краматорську
Фото: Вадим Філашкін

Уночі 7 березня російські окупанти скинули 500-кілограмову авіабомбу на краматорськ Донецької області. Унаслідок авіаудару постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 6 людей поранені внаслідок нічного обстрілу Краматорська. Серед поранених — троє дітей 2010, 2014 і 2024 років народження. Росіяни скинули 500-кілограмову авіабомбу на місто близько 3:40 ночі", – повідомляє він.

Також пошкоджено 12 багатоповерхівок, 5 адмінбудівель і 22 автівки. На місці працюють всі відповідальні служби.

  • За 6 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Краматорську. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies