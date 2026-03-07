На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Сили оборони уразили ракетами ATACMS місце запуску "шахедів" ворога в районі Донецького аеропорту

Після ураження зафіксовано масштабну пожежу та вторинну детонацію.

Сили оборони уразили ракетами ATACMS місце запуску "шахедів" ворога в районі Донецького аеропорту
Фото: скріншот з відео

Підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних Сил ЗСУ завдали точного удару по важливому об’єкту ворога в районі Донецького аеропорту. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сили оборони за допомогою ракет ATACMS та SCALP уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників типу "шахед". Після удару зафіксовано масштабну пожежу та вторинну детонацію.

У рамках зниження бойового потенціалу російського агресора Сили оборони також завдали серії інших точкових уражень. 

Було знищено пункт управління БпЛА ворога у районі Діброви на ТОТ Луганської області та командно-спостережний пункт у районі Кругляківки на ТОТ Харківської області. 

Крім того, Сили оборони вели удари по артилерійських позиціях противника у районах Тавільжанки на ТОТ Харківської обл., Воскресенки та Новопавлівки на ТОТ Донеччини, а також по районах зосередження живої сили ворога у Новогригорівці, Залізничному (ТОТ Запорізької обл.), Торському (ТОТ Донецької обл.) та Сопичі на Сумщині.

Ступінь завданих збитків та втрати ворога уточнюються. 

"Системні удари по пунктам управління БпЛА, артилерійських позиціях та районах концентрації живої сили послаблюють можливості противника щодо управління підрозділами, ведення вогню та підготовки наступальних дій", – наголошують у Генштабі.

﻿
