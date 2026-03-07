Після ураження зафіксовано масштабну пожежу та вторинну детонацію.

Підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних Сил ЗСУ завдали точного удару по важливому об’єкту ворога в районі Донецького аеропорту.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сили оборони за допомогою ракет ATACMS та SCALP уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників типу "шахед". Після удару зафіксовано масштабну пожежу та вторинну детонацію.

У рамках зниження бойового потенціалу російського агресора Сили оборони також завдали серії інших точкових уражень.

Було знищено пункт управління БпЛА ворога у районі Діброви на ТОТ Луганської області та командно-спостережний пункт у районі Кругляківки на ТОТ Харківської області.

Крім того, Сили оборони вели удари по артилерійських позиціях противника у районах Тавільжанки на ТОТ Харківської обл., Воскресенки та Новопавлівки на ТОТ Донеччини, а також по районах зосередження живої сили ворога у Новогригорівці, Залізничному (ТОТ Запорізької обл.), Торському (ТОТ Донецької обл.) та Сопичі на Сумщині.

Ступінь завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

"Системні удари по пунктам управління БпЛА, артилерійських позиціях та районах концентрації живої сили послаблюють можливості противника щодо управління підрозділами, ведення вогню та підготовки наступальних дій", – наголошують у Генштабі.