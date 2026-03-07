Упродовж минулої доби на Чернігівщині від російських обстрілів постраждали будівля ліцею та енергооб'єкти.
Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Учора вдень FPV-дрон поцілив по гімназії в Семенівській громаді. Пошкоджена покрівля", – ідеться у повідомленні.
Під атакою РФ також опинилися енергообʼєкти в Новгород-Сіверському та Чернігівському районах.
"Ворог продовжує завдавати ударів по Чернігівщині. Ці атаки не припинялися жодного дня. За минулу добу – 51 обстріл. 72 вибухи", – додає Чаус.
- Росіяни атакували цивільний транспорт на Сумщині. Одна людина загинула, ще четверо – постраждали.