Упродовж минулої доби на Чернігівщині від російських обстрілів постраждали будівля ліцею та енергооб'єкти.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Учора вдень FPV-дрон поцілив по гімназії в Семенівській громаді. Пошкоджена покрівля", – ідеться у повідомленні.

Під атакою РФ також опинилися енергообʼєкти в Новгород-Сіверському та Чернігівському районах.

"Ворог продовжує завдавати ударів по Чернігівщині. Ці атаки не припинялися жодного дня. За минулу добу – 51 обстріл. 72 вибухи", – додає Чаус.