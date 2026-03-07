Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ атакувала енергооб'єкти та освітній заклад на Чернігівщині

За минулу добу росіяни здійснили 51 обстріл.

Армія РФ атакувала енергооб'єкти та освітній заклад на Чернігівщині
Фото: donpatriot.news

Упродовж минулої доби на Чернігівщині від російських обстрілів постраждали будівля ліцею та енергооб'єкти.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Учора вдень FPV-дрон поцілив по гімназії в Семенівській громаді. Пошкоджена покрівля", – ідеться у повідомленні.

Під атакою РФ також опинилися енергообʼєкти в Новгород-Сіверському та Чернігівському районах. 

"Ворог продовжує завдавати ударів по Чернігівщині. Ці атаки не припинялися жодного дня. За минулу добу – 51 обстріл. 72 вибухи", – додає Чаус.

﻿
