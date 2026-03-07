Цієї зими понад 100 російських військових здалися у полон завдяки роботі безпілотних підрозділів.
Про це повідомляє міністр оборони Михайло Федоров.
"Фіксуємо на відео, як російські військові здаються в полон українським дронам. Оператори БпЛА супроводжують їх до наших позицій. Цієї зими 100+ окупантів склали зброю завдяки роботі безпілотних підрозділів. Кожен такий полонений – це можливість повернути наших захисників додому", – каже Федоров.
- За інформацією Головнокомандувача ЗСУ, ворог минулого року втратив близько 418 тисяч військових, а мобілізував – близько 406 тисяч.