Цієї зими понад 100 російських військових здалися у полон завдяки роботі безпілотних підрозділів.

Про це повідомляє міністр оборони Михайло Федоров.

"Фіксуємо на відео, як російські військові здаються в полон українським дронам. Оператори БпЛА супроводжують їх до наших позицій. Цієї зими 100+ окупантів склали зброю завдяки роботі безпілотних підрозділів. Кожен такий полонений – це можливість повернути наших захисників додому", – каже Федоров.