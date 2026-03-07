Із 4 населених пунктів Херсонщини примусово евакуйовуватимуть дітей із родинами

У Херсонській області ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей із чотирьох населених пунктів. Із Херсона евакуйовуватимуть частково.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

«На Херсонщині через погіршення безпекової ситуації та збільшення кількості російських дронових атак під час засідання Ради оборони області було ухвалено рішення щодо проведення обов’язкової евакуації дітей у примусовий спосіб разом із їхніми законними представниками», – розповів він.

За словами Прокудіна, це необхідно, оскільки інтенсивність обстрілів Херсонської та Станіславської громад зросла майже втричі у порівнянні із 2024 роком, тому для дітей там залишатися небезпечно.

Він додав, що Координаційний штаб підтримав пропозицію та ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб з окремих територій:

Приозерного;

Комишан (вул. Нижня та прилеглі до Дніпра території);

Херсона (вул. Андрія Орлова, Грецька, Соборна та прибережна смуга нижче цих вулиць);

Станіслава.

Евакуйовуватимуть через транзитний центр Херсона з подальшим переміщенням до місць тимчасового проживання та до більш безпечних регіонів України.

«Закликаю вкотре мешканців: не зволікайте з евакуацією. Бережіть себе і своїх близьких. Для організації виїзду звертайтеся на «гарячу лінію» Херсонської ОВА за номерами: 0800101102 або 0800330951», – додав Прокудін.