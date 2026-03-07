Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаСуспільствоВійна

Із 4 населених пунктів Херсонщини примусово евакуйовуватимуть дітей із родинами

Евакуйовувати планують через транзитний центр Херсона. 

Із 4 населених пунктів Херсонщини примусово евакуйовуватимуть дітей із родинами
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Фото: Херсонська ОВА

У Херсонській області ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей із чотирьох населених пунктів. Із Херсона евакуйовуватимуть частково.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

«На Херсонщині через погіршення безпекової ситуації та збільшення кількості російських дронових атак під час засідання Ради оборони області було ухвалено рішення щодо проведення обов’язкової евакуації дітей у примусовий спосіб разом із їхніми законними представниками», – розповів він. 

За словами Прокудіна, це необхідно, оскільки інтенсивність обстрілів Херсонської та Станіславської громад зросла майже втричі у порівнянні із 2024 роком, тому для дітей там залишатися небезпечно. 

Він додав, що Координаційний штаб підтримав пропозицію та ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб з окремих територій:

  • Приозерного;
  • Комишан (вул. Нижня та прилеглі до Дніпра території);
  • Херсона (вул. Андрія Орлова, Грецька, Соборна та прибережна смуга нижче цих вулиць);
  • Станіслава.

Евакуйовуватимуть через транзитний центр Херсона з подальшим переміщенням до місць тимчасового проживання та до більш безпечних регіонів України.

«Закликаю вкотре мешканців: не зволікайте з евакуацією. Бережіть себе і своїх близьких. Для організації виїзду звертайтеся на «гарячу лінію» Херсонської ОВА за номерами: 0800101102 або 0800330951», – додав Прокудін. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies