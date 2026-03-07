На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
РФ атакувала Чернівецьку область 11 безпілотниками та 4 "Калібрами"

Основною ціллю противника була енергетична інфраструктура Буковини.

Уночі 7 березня Росія здійснила масовану атаку на Чернівецьку область. Ворог атакував регіон 11 БпЛА та 4 крилатими ракетамии типу "Калібр".

Про це повідомляє очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

"Основною ціллю атаки стали об’єкти енергетичної інфраструктури у Дністровському районі. На місцях уражень працюють усі відповідні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків. На щастя, загиблих і постраждалих немає", – повідомляє він.

Станом на ранок 7 березня ситуація в області повністю контрольована. Усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. 

