РФ атакувала Чернівецьку область 11 безпілотниками та 4 "Калібрами"

Уночі 7 березня Росія здійснила масовану атаку на Чернівецьку область. Ворог атакував регіон 11 БпЛА та 4 крилатими ракетамии типу "Калібр".
Про це повідомляє очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.
"Основною ціллю атаки стали об’єкти енергетичної інфраструктури у Дністровському районі. На місцях уражень працюють усі відповідні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків. На щастя, загиблих і постраждалих немає", – повідомляє він.
Станом на ранок 7 березня ситуація в області повністю контрольована. Усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.
- Раніше повітряні сили ЗСУ повідомляли, що основними напрямками російського удару стали Київ, Харків, Житомирська, Хмельницька та Чернівецька області. Зокрема, ворог цілився по енергетиці України.
- Унаслідок атаки РФ відомо про знеструмлення у сімох областях, у Києві багатоповерхівки залишилися без тепла.