Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаЕкономікаДержава

Міненерго: унаслідок нічної атаки РФ знеструмлені споживачі семи областей України

Енергетики та тепловики працюють у посиленому режимі для віднослення електро- та теплопостачання.

Міненерго: унаслідок нічної атаки РФ знеструмлені споживачі семи областей України
Фото: EPA/UPG

Уночі Росія здійснила п'яту з початку року масовану ракетно-дронову атаку на обʼєкти енергетики України. Відомо про знестурмлення у сімох областях, у Києві багатоповерхівки залишилися без тепла.

Про це повідомляє Міненергетики.

Внаслідок нічної російської атаки знеструмлені споживачі у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Полтавській та Харківській областях. Крім того, внаслідок атаки ворога порушено теплопостачання у столиці.

Енергетики та тепловики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло та тепло для всіх споживачів. 

"Внаслідок постійних атак ворога – у кількох регіонах сьогодні триває застосування вимушених заходів обмеження: графіків обмеження потужності для промисловості та графіків погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", – додають у Міненерго.

У Міністерстві просять споживачів, де застосовуються заходи обмеження, за можливості ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо – у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies