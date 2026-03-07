Міненерго: унаслідок нічної атаки РФ знеструмлені споживачі семи областей України

Енергетики та тепловики працюють у посиленому режимі для віднослення електро- та теплопостачання.

Уночі Росія здійснила п'яту з початку року масовану ракетно-дронову атаку на обʼєкти енергетики України. Відомо про знестурмлення у сімох областях, у Києві багатоповерхівки залишилися без тепла.

Про це повідомляє Міненергетики.

Внаслідок нічної російської атаки знеструмлені споживачі у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Полтавській та Харківській областях. Крім того, внаслідок атаки ворога порушено теплопостачання у столиці.

Енергетики та тепловики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло та тепло для всіх споживачів.

"Внаслідок постійних атак ворога – у кількох регіонах сьогодні триває застосування вимушених заходів обмеження: графіків обмеження потужності для промисловості та графіків погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", – додають у Міненерго.

У Міністерстві просять споживачів, де застосовуються заходи обмеження, за можливості ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо – у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.