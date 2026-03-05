На ЗАЕС відновили роботу резервної лінії живлення після 23 днів ремонту

Тепер станція знову має дві доступні лінії зовнішнього живлення.

Запорізька атомна електростанція знову підключена до другої резервної лінії електропередач «Феросплавна-1» напругою 330 кВ.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.

За інформацією Агентства, відновлювальні роботи тривали 23 дні. Ремонт став можливим завдяки локальному режиму припинення вогню, про який вдалося домовитися за посередництва МАГАТЕ. Тепер станція знову має дві доступні лінії зовнішнього живлення, що є критично важливим для охолодження реакторів та підтримки систем безпеки.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначиви, що наявність додаткового джерела енергопостачання значно зміцнює ядерну безпеку об'єкта.