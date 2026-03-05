ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На ЗАЕС відновили роботу резервної лінії живлення після 23 днів ремонту

Тепер станція знову має дві доступні лінії зовнішнього живлення.

На ЗАЕС відновили роботу резервної лінії живлення після 23 днів ремонту
ЗАЕС
Фото: gur.gov.ua

Запорізька атомна електростанція знову підключена до другої резервної лінії електропередач «Феросплавна-1» напругою 330 кВ. 

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.

За інформацією Агентства, відновлювальні роботи тривали 23 дні. Ремонт став можливим завдяки локальному режиму припинення вогню, про який вдалося домовитися за посередництва МАГАТЕ. Тепер станція знову має дві доступні лінії зовнішнього живлення, що є критично важливим для охолодження реакторів та підтримки систем безпеки.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначиви, що наявність додаткового джерела енергопостачання значно зміцнює ядерну безпеку об'єкта. 

  • 27 лютого навколо Запорізької АЕС вступило в силу локальне припинення вогню для проведення ремонту.
  • Воно було необхідне для відновлення резервного електропостачання для атомної електростанції.
  • Також тривали роботи з розмінування, щоб забезпечити безпечний доступ ремонтних бригад.
﻿
