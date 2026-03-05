ОЕСР озвучила ключові рекомендації для фінансового відновлення України

5 березня у штаб-квартирі ОЕСР в Парижі відбулася презентація стратегічного звіту ОЕСР Stronger Financial Markets and Institutions for Ukraine’s Recovery – тут виклали дорожню карту реформ, необхідних для залучення інвестицій у відбудову України.
Про це повідомило Міністерство фінансів.
ОЕСР оприлюднило низку рекомендації для України, в переліку:
- зміцнення фінансових ринків: створення прозорих механізмів для залучення приватного капіталу;
- реформа корпоративного управління: впровадження міжнародних стандартів для державних та приватних компаній;
- ефективне управління держборгом: мінімізація ризиків та подовження термінів запозичень;
- захист прав споживачів: посилення довіри до фінансових установ через прозорі правила гри;
- розвиток пенсійної системи: створення стійкої моделі, що стимулюватиме внутрішні накопичення та інвестиції.
Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що рекомендації ОЕСР уже інтегрували у середньострокову стратегію управління держборгом на 2026–2028 роки.
Ідеться про зниження вартості боргу (станом на 31 січня 2026 року середньозважена ставка знизилася до 4,51% (проти 5,0% торік), подовження термінів (середній строк погашення зріс до 13,29 року), анулювання ВВП-варантів (успішна реструктуризація наприкінці 2025 року зняла ризик виплат на суму близько 20 млрд доларів до 2041 року).
- Україна прагне стати повноправним членом Організації економічного співробітництва та розвитку.
- ОЕСР б'єднує 37 країн світу, більшість з яких є країнами з високим доходом громадян і високим індексом людського розвитку і розглядаються як розвинені.