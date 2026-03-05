ОЕСР озвучила ключові рекомендації для фінансового відновлення України

5 березня у штаб-квартирі ОЕСР в Парижі відбулася презентація стратегічного звіту ОЕСР Stronger Financial Markets and Institutions for Ukraine’s Recovery – тут виклали дорожню карту реформ, необхідних для залучення інвестицій у відбудову України.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

ОЕСР оприлюднило низку рекомендації для України, в переліку:

зміцнення фінансових ринків: створення прозорих механізмів для залучення приватного капіталу;

реформа корпоративного управління: впровадження міжнародних стандартів для державних та приватних компаній;

ефективне управління держборгом: мінімізація ризиків та подовження термінів запозичень;

захист прав споживачів: посилення довіри до фінансових установ через прозорі правила гри;

розвиток пенсійної системи: створення стійкої моделі, що стимулюватиме внутрішні накопичення та інвестиції.

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що рекомендації ОЕСР уже інтегрували у середньострокову стратегію управління держборгом на 2026–2028 роки.

Ідеться про зниження вартості боргу (станом на 31 січня 2026 року середньозважена ставка знизилася до 4,51% (проти 5,0% торік), подовження термінів (середній строк погашення зріс до 13,29 року), анулювання ВВП-варантів (успішна реструктуризація наприкінці 2025 року зняла ризик виплат на суму близько 20 млрд доларів до 2041 року).