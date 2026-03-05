Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаЕкономікаДержава

ОЕСР озвучила ключові рекомендації для фінансового відновлення України

Організація представила план зміцнення фінансових ринків нашої держави.

ОЕСР озвучила ключові рекомендації для фінансового відновлення України
засідання у штаб-квартирі ОЕСР в Парижі
Фото: Мінфін

5 березня у штаб-квартирі ОЕСР в Парижі відбулася презентація стратегічного звіту ОЕСР Stronger Financial Markets and Institutions for Ukraine’s Recovery – тут виклали дорожню карту реформ, необхідних для залучення інвестицій у відбудову України.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

ОЕСР оприлюднило низку рекомендації для України, в переліку:

  • зміцнення фінансових ринків: створення прозорих механізмів для залучення приватного капіталу;
  • реформа корпоративного управління: впровадження міжнародних стандартів для державних та приватних компаній;
  • ефективне управління держборгом: мінімізація ризиків та подовження термінів запозичень;
  • захист прав споживачів: посилення довіри до фінансових установ через прозорі правила гри;
  • розвиток пенсійної системи: створення стійкої моделі, що стимулюватиме внутрішні накопичення та інвестиції.

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що рекомендації ОЕСР уже інтегрували у середньострокову стратегію управління держборгом на 2026–2028 роки. 

Ідеться про зниження вартості боргу (станом на 31 січня 2026 року середньозважена ставка знизилася до 4,51% (проти 5,0% торік), подовження термінів (середній строк погашення зріс до 13,29 року), анулювання ВВП-варантів (успішна реструктуризація наприкінці 2025 року зняла ризик виплат на суму близько 20 млрд доларів до 2041 року).

  • Україна прагне стати повноправним членом Організації економічного співробітництва та розвитку.
  • ОЕСР б'єднує 37 країн світу, більшість з яких є країнами з високим доходом громадян і високим індексом людського розвитку і розглядаються як розвинені.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies