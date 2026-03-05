Голова Державної податкової служби: ПДВ стосуватиметься приблизно 250 000 ФОП 2 і 3 груп

1 група не потрапить під це оподаткування через обмеження доходу.

Станом на зараз в Україні зареєстровано приблизно 2 млн 100 тисяч фізичних осіб-підприємців. Цього року на вимогу МВФ планують впровадити оподаткування ПДВ для тих, хто матиме дохід від 4 млн гривень на рік. Про це тимчасова в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух повідомила під час публічного діалогу, організованого в межах спецпроєкту “Епіцентр виробників”.

Під критерії оподаткування ПДВ підпаде 250 000 ФОПів, чий дохід дорівнюватиме або перевищуватиме 4 млн гривень на рік. Це ФОП 2-ої та 3-ої групи, оскільки 1 група обмежена оборотом станом на зараз в 1,3 млн гривень.

Розподіл тих, кому доведеться платити ПДВ між цими двома групами є рівними: орієнтовно по 125 000.

Також додасться 9000 юридичних осіб, які потраплять в це оподаткування.

Карнаух повідомила, що, за підрахунками ДПС, орієнтовно 30 % спрощених ФОП застосовуються в схемах дроблення.

Зокрема, в схемі з двома чеками в ресторанному бізнесі.

“Українські реалії і досвід ДПС демонструють, що мають місце певні зловживання спрощеною системою оподаткування”, – сказала вона.

Карнаух додала, що в разі застосування порогу в 4 млн гривень очікуване надходження до бюджету становитиме 20 млрд гривень на рік. Але це орієнтовне число, тому що певна кількість може закрити ФОП або перейти на інші умови діяльності.

Контекст

Зобов'язання ФОПам сплачувати ПДВ є вимогою МВФ для укладання нової програми співпраці на $8,1 млрд.

За даними "Економічної правди", уряд проводив консультації про законопроєкт про ПДВ із фізичними особами-підприємцями.

Спершу розмірковували над тим, аби обкласти ПДВ усіх, чий дохід складав від мільйона гривень. Згодом почали говорити про підняття порогу до 2 млн.

14 лютого стало відомо, що уряд планує запровадити 20% ПДВ для фізичних осіб підприємців, що мають річний дохід від 4 млн грн. Міжнародний валютний фонд погодився з новою пропозицією України.