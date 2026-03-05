На ремонт доріг після цієї зими потрібно 52 млрд гривень. Про це президент Володимир Зеленський сказав журналістам після наради з урядом.

Усі розуміють джерела фінансування ремонтів, сказав він. Президент розраховує на плідну роботу Кабміну і Верховної Ради, щоб всі ці джерела запрацювали.

Почати планують вже цього місяця.

“Дуже віримо, що в два етапи зможуть поремонтувати дороги, особливо, центральні, міжнародні. В два етапи: до червня, а потім до жовтня, згідно фінансових можливостей”, – сказав Володимир Зеленський.

Голова уряду Юлія Свириденко додала, що сьогодні проговорили вартість ямкового ремонту доріг загального значення, місцевих доріг і прифронтової логістики. Є державна програма Мінрозвитку на 12,6 млрд. Є можливість взяти кошти з резервного фонду – 10 млрд гривень. Також на прифронтові дороги піде фінансування з міністерства оборони.

"Це дороги евакуаційні, власне, цей перелік погоджується", – сказала вона.

Крім того, можуть залучати кредитування від банків.

Перша сума, яку виділять – це 3 млрд гривень.