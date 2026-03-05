ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Уряд запроваджує Порядок і механізм визначення зон ризикованого землеробства

Юлія Свириденко
Фото: Юлія Свириденко

Уряд запроваджує Порядок і механізм визначення зон ризикованого землеробства.

Як розповіла у телеграмі прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, діють два ключові критерії:

  • Кліматичні умови – критичний рівень продуктивної вологи в ґрунті, що підтверджується лабораторними дослідженнями.
  • Наслідки бойових дій – якщо земельні ділянки розташовані поблизу кордону з державою-агресором або лінії зіткнення чи забруднені вибухонебезпечними предметами.

Агровиробник має бути зареєстрованим у Державному аграрному реєстрі (ДАР) та до 1 липня подати через електронний кабінет заявку щодо земельних ділянок. Якщо йдеться про нестачу вологи, необхідно додати висновок лабораторії.

Для територій, які зазнали впливу бойових дій, визначення здійснюється автоматично на основі даних держреєстрів, без надання додаткових довідок.

Після затвердження переліку земель агровиробники зможуть отримати державну підтримку.

