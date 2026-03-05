Уряд запроваджує Порядок і механізм визначення зон ризикованого землеробства.

Як розповіла у телеграмі прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, діють два ключові критерії:

Кліматичні умови – критичний рівень продуктивної вологи в ґрунті, що підтверджується лабораторними дослідженнями.

Наслідки бойових дій – якщо земельні ділянки розташовані поблизу кордону з державою-агресором або лінії зіткнення чи забруднені вибухонебезпечними предметами.

Агровиробник має бути зареєстрованим у Державному аграрному реєстрі (ДАР) та до 1 липня подати через електронний кабінет заявку щодо земельних ділянок. Якщо йдеться про нестачу вологи, необхідно додати висновок лабораторії.

Переліки земель формують ОВА, а остаточне затвердження здійснює Мінекономіки до 31 серпня.

Для територій, які зазнали впливу бойових дій, визначення здійснюється автоматично на основі даних держреєстрів, без надання додаткових довідок.

Після затвердження переліку земель агровиробники зможуть отримати державну підтримку.