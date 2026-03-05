Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Спецтема
Епіцентр виробників

«Епіцентр» та LB.ua запускають спільний проєкт для українських виробників

Комунікаційний проєкт «Епіцентр виробників» буде висвітлювати життя українських компаній під час великої війни, а також організовувати публічні дискусії, спрямовані на подолання викликів вітчизняних виробників та розвиток економіки. 

Епіцентр виробників

В умовах повномасштабної війни та глибоких економічних трансформацій в країні питання підтримки виробничої галузі набуває стратегічного значення. Українські компанії працюють в умовах підвищених ризиків і невизначеності та стикаються з комплексом системних викликів, зокрема у сфері податкового й регуляторного середовища, митних процедур, логістики, доступу до фінансування, масштабування та збуту продукції на внутрішньому ринку.

«Група компаній “Епіцентр” - це бізнес, що безпосередньо працює з виробниками, глибоко розуміє їхні запити та сам є виробником, тож зацікавлений у довгостроковому розвитку локального виробництва в Україні. Відтак, ми ухвалили рішення про запуск спільного з «Епіцентром» комунікаційного проєкту, який присвячено всій тій проблематиці, з якою нині щодня стикаються виробники», - підкреслила шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна

«Епіцентр виробників» передбачає створення на сайті LB.ua тематичного спецпроєкту, який висвітлюватиме відповідну тематику, а також проведення серії публічних дискусій представників українського бізнесу. 

«Виробник - це не просто економічна одиниця. Це робочі місця, податки та розвиток громад. Ми ініціювали проєкт «Епіцентр виробників» разом з LB.ua, бо хочемо, щоб в українського виробника був голос. Тож створюємо простір, де бізнес, який виробляє український продукт, міг висловлювати свою позицію, формувати порядок денний і впливати на державні рішення», - зазначив директор з роздрібної торгівлі мережі «Епіцентр» Дмитро Танько.

«Епіцентр» виступає головним партнером проєкту, але при цьому фокус уваги зберігається саме на виробниках, їхніх кейсах і проблематиці. Формування тематики заходів здійснюється, зокрема, на основі зворотного зв’язку від виробників. 

Перша подія - публічний діалог з т.в.о Податкової служби України Лесею Карнаух - відбудеться вже найближчими часом.

Партнером офлайн-заходів проєкту «Епіцентр виробників» виступить торгова марка Canti від імпортера Wine Bureau.

***

Як відомо, окремим напрямом діяльності LB.ua є реалізація масштабних публічних і комунікаційних проєктів, які поєднують журналістику, публічні події та стратегічну комунікацію. Зокрема, “Нова країна”, “CultHub”, “LB Talks”, «30 років гривні». 

