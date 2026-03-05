Наглядову раду "Укрнафти" очолив Тімоті Додсон

Він має понад 40 років міжнародного досвіду в геології та видобутку.

Наглядову раду АТ "Укрнафта" очолив Тімоті Додсон, який змінив на цій посаді Дункана Найтінгейла.

Про це повідомила пресслужба компанії у фейсбуці.

"Тімоті Додсон очолив наглядову раду АТ "Укрнафта". Рішенням уряду Дункан Найтінгейл, який був головою наглядової ради, приєднався до команди НАК "Нафтогаз України", – йдеться повідомленні.

Зазначається, що Додсон має понад 40 років міжнародного досвіду в геології та видобутку. Він очолював та був членом правління низки британських та норвезьких компаній – Ennox Technology, New European Offshore, Sval Energi.

З 1985-го до 2021-й працював в Equinor (колишній Statoil), пройшов шлях від каротажника та геолога на свердловині до віцепрезидента зі стратегії компанії.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

2 березня уряд призначив оновлений склад наглядової ради Нафтогазу.