Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаЕкономікаДержава

Наглядову раду "Укрнафти" очолив Тімоті Додсон

Він має понад 40 років міжнародного досвіду в геології та видобутку.

Наглядову раду "Укрнафти" очолив Тімоті Додсон
Тімоті Додсон,
Фото: Укрнафта

Наглядову раду АТ "Укрнафта" очолив Тімоті Додсон, який змінив на цій посаді Дункана Найтінгейла.

Про це повідомила пресслужба компанії у фейсбуці.

"Тімоті Додсон очолив наглядову раду АТ "Укрнафта". Рішенням уряду Дункан Найтінгейл, який був головою наглядової ради, приєднався до команди НАК "Нафтогаз України", – йдеться повідомленні.

Зазначається, що Додсон має понад 40 років міжнародного досвіду в геології та видобутку. Він очолював та був членом правління низки британських та норвезьких компаній – Ennox Technology, New European Offshore, Sval Energi. 

З 1985-го до 2021-й працював в Equinor (колишній Statoil), пройшов шлях від каротажника та геолога на свердловині до віцепрезидента зі стратегії компанії.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.

2 березня уряд призначив оновлений склад наглядової ради Нафтогазу

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies