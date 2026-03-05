Державна податкова служба цього року повторить опитування платників про рівень довіри

Для нього необхідні відповіді не менше 300 учасників.

Державна податкова служба цього року планує провести опитування про рівень довіри платників. Воно проводитиметься за методологією Світового банку.

Про це тимчасова в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух повідомила під час публічного діалогу, організованого в межах спецпроєкту “Епіцентр виробників”. Вона нагадала, що попереднє таке опитування проводили в 2024.

Опитувальник розішлють через електронний кабінет платника податків. Світовий банк вважає, що потрібно як мінімум 300 учасників опитування, але краще – 1000.

Карнаух зазначила, що відновити довіру бізнесу до податкової складно, і заходи контролю не завжди є зручним. Тому залишається поле для суб’єктивної оцінки з обох боків.

Вона додала, що за рік команда ДПС об’їздила майже всі регіони, і часто у платників податків виникало питання через відсутність комунікації в минулому.