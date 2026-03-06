Спільний проєкт LB.ua та “Епіцентру” “Епіцентр виробників” стартував з публічного інтервʼю т.в.о. Голови Державної податкової служби Лесі Карнаух.

Чи покращилась відносини Податкової та бізнесу? Чи можна говорити про відновлення обопільної довіри? Що буде з оподаткуванням ФОПів? Яка ситуація з блокуванням податкових накладних? Відшкодуванням ПДВ? Чи відповідають податкові надходження очікуванням? Чи зросла кількість тих, хто припинив платити податки в Україні, зокрема серед тих, хто знаходиться за кордоном? Про ці та інші не менш чутливі питання Леся Карнаух за підтримки профільних заступників спілкувалась на майданчику LB.Taks із залученням гостей, серед яких були представники середнього та середнього «плюс» бізнесу (власне - виробники), підприємці, народні депутати, громадські діячі, експерти тощо.

“Працюючи трохи більше ніж рік в Державній податковій службі, ми побачили ключове, що може стати підсумком року: діалогу мало не буває. Він буває кострубатий, незручний, некомфортний, такий, який не влаштовує обидві сторони, але наша команда слідує принципу, що цей діалог повинен тривати постійним. Адже тільки проговорюючи багато питань, можна знайти істину і компромісний підхід. І цю позицію ми намагаємося доносити усім платникам”, - заявила т.в.о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Нагадуємо, проєкт “Епіцентр виробників” LB.ua реалізує разом з компанією “Епіцентр”. Його метою є проведення публічних дискусій, спрямованих на подолання викликів національних виробників та розвиток економіки.

«Ми ініціювали проєкт «Епіцентр виробників» разом з LB.Talks, бо хочемо, щоб в українського виробника був голос. Прагнемо створити простір, де бізнес, який виробляє український продукт, зможе висловлювати свою позицію, формувати порядок денний і впливати на державні рішення», - заявив директор з роздрібної торгівлі мережі «Епіцентр» Дмитро Танько перед початком інтрервʼю.

Перший матеріал в межах спецпроєкту - розлоге інтервʼю з керівницею Податкової - незабаром вийде на LB.ua. Нині ж публікуємо репортаж із цього заходу.

