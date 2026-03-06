Укренерго: у частині регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень

Завтра, 7 березня, у частині регіонів України з 8:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це інформує НЕК "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – нагадують у компанії.

Фото: Укренерго

Українців закликають споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.