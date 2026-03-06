Свириденко доручила посилити контроль за ціновою політикою операторів ринку пального

Також уряд працює з міжнародними партнерами над збільшенням обсягів імпорту пального на український ринок.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що уряд провів координацію з ключовими міністерствами та керівництвом НАК «Нафтогаз України» щодо ситуації на ринку пального, що виникла у звʼязку з військовими діями на Близькому Сході. Зокрема, посилять контроль за ціновою політикою операторів ринку пального

«Для стабілізації ринку Уряд реалізує комплекс заходів. Зокрема, державна компанія «Укрнафта» реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах», – написала вона у телеграмі.

Також зазначила, що паралельно працюють із іншими операторами паливного ринку та розраховують «на їх відповідальну і зважену цінову політику.»

Прем’єрка доручила Антимонопольному комітету України та Держпродспоживслужбі посилити контроль за ціновою політикою операторів, щоб не допустити необґрунтованих націнок і ринкових маніпуляцій.

«Окремо доручила Першому віце-прем’єр-міністру — Міністру енергетики разом з Міноборони, Мінрозвитку, Мінекономіки та Нафтогазом приділити особливу увагу забезпеченню ключових сфер. Безумовним пріоритетом залишається забезпечення потреб сектору оборони», – зазначила Свириденко і зауважила, що важливо гарантувати наявність пального та стабільність цін для аграріїв, а також достатній ресурс і цінову стабільність для громадського транспорту.

