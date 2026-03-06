Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ГоловнаЕкономікаБізнес

«Епіцентр» та LB.Talks запустили спільний проєкт для українських виробників новини компаній

Комунікаційний проєкт «Епіцентр виробників» буде організовувати публічні дискусії, спрямовані на подолання викликів вітчизняних виробників та розвиток економіки.

«Епіцентр» та LB.Talks запустили спільний проєкт для українських виробників
Фото: надано Епіцентром

«Ми ініціювали проєкт «Епіцентр виробників» разом з LB.Talks, бо хочемо, щоб в українського виробника був голос. Прагнемо створити простір, де бізнес, який виробляє український продукт, зможе висловлювати свою позицію, формувати порядок денний і впливати на державні рішення», - пояснив директор з роздрібної торгівлі мережі «Епіцентр» Дмитро Танько.

Перша подія проєкту - публічний діалог з в.о. голови Державної податкової служби України Лесею Карнаух - відбулася 5 березня в Києві. На відкритті заходу держслужбовиця зазначила, що в умовах війни комунікація між державою і бізнесом має стосуватися не лише обговорення податкових норм чи окремих питань адміністрування, а й постійної спільної роботи над наповненням бюджету та економічною стійкістю країни. 

«Податки - це не абстрактні цифри. Це насамперед колосальна робота людей. Тому для ДПС важливе постійне спілкування з бізнесом, з виробниками, підприємцями. Ми регулярно спілкуємося з бізнесом в регіонах, із бізнес-асоціаціями. Саме так з’являється довіра і спільне розуміння того, як у складних умовах війни підтримувати економіку, робочі місця і наповнення бюджету. Бо це насамперед кошти на оборону країни», - сказала Леся Карнаух.

Під час публічної дискусії представники виробничої сфери змогли обговорити з нею найбільш актуальні податкові питання. Зокрема, щодо блокування податкових накладних, введення ПДВ для ФОПів та очікуваних податкових змін. В дискусії також взяли участь керівники департаментів ДПСУ, народні депутати з податкового та бюджетного комітетів, бізнес-омбудсменка та представники експертного середовища.

Окрім публічних обговорень проєкт «Епіцентр виробників» передбачає створення на сайті LB тематичного спецпроєкту, який висвітлюватиме відповідну тематику. Як зазначила шеф-редакторка видання Соня Кошкіна, в період глобальних економічних змін і воєнних ризиків підтримка виробничого сектору стає питанням стратегічної ваги для країни. Тим паче, що бізнес працює в середовищі підвищеної турбулентності, стикаючись із низкою системних проблем.

«Група компаній «Епіцентр» - це бізнес, що безпосередньо працює з виробниками, глибоко розуміє їхні запити та сам є виробником, тож зацікавлений у довгостроковому розвитку локального виробництва в Україні. Відтак, ми ухвалили рішення про запуск спільного з «Епіцентром» комунікаційного проєкту, який присвячено всій тій проблематиці, з якою нині щодня стикаються виробники», - підкреслила Соня Кошкіна. 

«Епіцентр» виступає головним партнером проєкту, але при цьому фокус уваги зберігається саме на виробниках, їхніх кейсах і проблематиці. Тож формування тематики офлайн-заходів буде здійснюватися в першу чергу на основі зворотного зв’язку від виробників. Партнером цих подій виступить торгова марка Canti від імпортера Wine Bureau.  

в.о голови Державної податкової служби України Леся Карнаух та шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна
Фото: Олександр Ратушняк
Фото: Олександр Ратушняк
в.о голови Державної податкової служби України Леся Карнаух та шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Довідка. Група компаній «Епіцентр» — це екосистема, яка об’єднує торговельні мережі «Епіцентр» та «Нова лінія», інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг «Епіцентр-Агро», заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ «Осмолода», логістичні потужності та інші активи.

﻿
