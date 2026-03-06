«Епіцентр» та LB.Talks запустили спільний проєкт для українських виробників

«Ми ініціювали проєкт «Епіцентр виробників» разом з LB.Talks, бо хочемо, щоб в українського виробника був голос. Прагнемо створити простір, де бізнес, який виробляє український продукт, зможе висловлювати свою позицію, формувати порядок денний і впливати на державні рішення», - пояснив директор з роздрібної торгівлі мережі «Епіцентр» Дмитро Танько.

Перша подія проєкту - публічний діалог з в.о. голови Державної податкової служби України Лесею Карнаух - відбулася 5 березня в Києві. На відкритті заходу держслужбовиця зазначила, що в умовах війни комунікація між державою і бізнесом має стосуватися не лише обговорення податкових норм чи окремих питань адміністрування, а й постійної спільної роботи над наповненням бюджету та економічною стійкістю країни.

«Податки - це не абстрактні цифри. Це насамперед колосальна робота людей. Тому для ДПС важливе постійне спілкування з бізнесом, з виробниками, підприємцями. Ми регулярно спілкуємося з бізнесом в регіонах, із бізнес-асоціаціями. Саме так з’являється довіра і спільне розуміння того, як у складних умовах війни підтримувати економіку, робочі місця і наповнення бюджету. Бо це насамперед кошти на оборону країни», - сказала Леся Карнаух.

Під час публічної дискусії представники виробничої сфери змогли обговорити з нею найбільш актуальні податкові питання. Зокрема, щодо блокування податкових накладних, введення ПДВ для ФОПів та очікуваних податкових змін. В дискусії також взяли участь керівники департаментів ДПСУ, народні депутати з податкового та бюджетного комітетів, бізнес-омбудсменка та представники експертного середовища.

Окрім публічних обговорень проєкт «Епіцентр виробників» передбачає створення на сайті LB тематичного спецпроєкту, який висвітлюватиме відповідну тематику. Як зазначила шеф-редакторка видання Соня Кошкіна, в період глобальних економічних змін і воєнних ризиків підтримка виробничого сектору стає питанням стратегічної ваги для країни. Тим паче, що бізнес працює в середовищі підвищеної турбулентності, стикаючись із низкою системних проблем.

«Група компаній «Епіцентр» - це бізнес, що безпосередньо працює з виробниками, глибоко розуміє їхні запити та сам є виробником, тож зацікавлений у довгостроковому розвитку локального виробництва в Україні. Відтак, ми ухвалили рішення про запуск спільного з «Епіцентром» комунікаційного проєкту, який присвячено всій тій проблематиці, з якою нині щодня стикаються виробники», - підкреслила Соня Кошкіна.

«Епіцентр» виступає головним партнером проєкту, але при цьому фокус уваги зберігається саме на виробниках, їхніх кейсах і проблематиці. Тож формування тематики офлайн-заходів буде здійснюватися в першу чергу на основі зворотного зв’язку від виробників. Партнером цих подій виступить торгова марка Canti від імпортера Wine Bureau.

Фото: Олександр Ратушняк в.о голови Державної податкової служби України Леся Карнаух та шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Довідка. Група компаній «Епіцентр» — це екосистема, яка об’єднує торговельні мережі «Епіцентр» та «Нова лінія», інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг «Епіцентр-Агро», заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ «Осмолода», логістичні потужності та інші активи.