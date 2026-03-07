Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Через російський обстріл Запоріжжя постраждала дитина

За добу РФ завдала 760 ударів по населених пунктах Запорізької області.

наслідки російського удару по Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби окупанти завдали 760 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області. Через ворожий обстріл Запоріжжя поранено немовля, повідомляє очільник ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 19 авіаударів по Комишувасі, Зарічному, Веселянці, Трудовому, Любицькому, Різдвянці, Самійлівці, Київському, Верхній Терсі, Гуляйпільському, Гіркому, Чарівному, Воздвижівці, Цвітковому та Рівному", – зазначається у повідомленні.

Ще 505 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Біленьке, Зарічне, Розумівку, Червонодніпровку, Мар'ївку, Степногірськ, Приморське, Лук'янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Мирне, Святопетрівку, Староукраїнку, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки та Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Павлівці, Малій Токмачці, Лугівському та Чарівному.

232 артилерійських удари прийшлися по Червонодніпровці, Степногірську, Приморському, Лук'янівському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Святопетрівці, Староукраїнці, Варварівці, Добропіллю та Новому Запоріжжю.

Надійшло 28 повідомлень про пошкодження житла, автівок та обʼєктів інфраструктури.

﻿
