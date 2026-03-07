РФ атакувала Черкащину ударними БпЛА, є постраждалі

Уночі 7 березня під ударом російських БпЛА є пошкодження будинків, троє людей постраждали.

Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Наші оборонці тримали небо над Черкащиною, тим самим захищаючи сусідні області. У межах нашої території силами та засобами ППО знешкоджено 14 російських БпЛА", – повідомляє він.

Унаслідок падіння дрона у Шполянській громаді зруйновано житловий будинок, ще два – пошкоджено, також постраждали господарські споруди та кілька автомобілів.

Відомо про трьох потерпілих, вони зазнали гострої реакції на стрес. Жінку з дітьми оглянули медики – від госпіталізації відмовились.

РФ уночі атакувала енергетику та цивільну інфраструктуру України. Зафіксовані пошкодження на Дніпровщині, Запоріжжі, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Сумщині.



