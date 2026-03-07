Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ атакувала Черкащину ударними БпЛА, є постраждалі

Сили ППО знешкодили у межах області 14 російських дронів.

РФ атакувала Черкащину ударними БпЛА, є постраждалі
наслідки російських ударів по Черкащині
Фото: Ігор Табурець, Черкаська ОВА

Уночі 7 березня під ударом російських БпЛА є пошкодження будинків, троє людей постраждали.

Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Наші оборонці тримали небо над Черкащиною, тим самим захищаючи сусідні області. У межах нашої території силами та засобами ППО знешкоджено 14 російських БпЛА", – повідомляє він. 

Унаслідок падіння дрона у Шполянській громаді зруйновано житловий будинок, ще два – пошкоджено, також постраждали господарські споруди та кілька автомобілів.

Відомо про трьох потерпілих, вони зазнали гострої реакції на стрес. Жінку з дітьми оглянули медики – від госпіталізації відмовились. 


﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies