ЦПД: Росія знову намагається зняти з себе ​відповідальність за загибель цивільних у Харкові

Російська пропаганда поширює цинічну брехню щодо трагедії в Харкові і звинувачує у руйнуваннях українську ППО.

Проросійські телеграм-канали поширюють фейкові повідомлення, що нібито трагедія в Харкові 7 березня сталася через дії української ППО. Роспропаганда стверджує, що захисники неба "свідомо" збивають ракети над житловими районами, нібито заради "ефектних кадрів".

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, це класична маніпуляція Кремля. Мета таких заяв – зняти з себе відповідальність за загибель цивільних та руйнування та дискредитувати Сили оборони України.

"Відповідальність за загибель людей і руйнування несе виключно рф, яка застосувала балістику по густонаселеному місту. Будь-які спроби перекласти провину на Україну є елементом інформаційної війни для прикриття воєнних злочинів агресора", – наголошують у Центрі.