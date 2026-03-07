На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: Росія знову намагається зняти з себе ​відповідальність за загибель цивільних у Харкові

Російська пропаганда поширює цинічну брехню щодо трагедії в Харкові і звинувачує у руйнуваннях українську ППО.

ЦПД: Росія знову намагається зняти з себе ​відповідальність за загибель цивільних у Харкові
Фото: Центр протидії дезінформації

Проросійські телеграм-канали поширюють фейкові повідомлення, що нібито трагедія в Харкові 7 березня сталася через дії української ППО. Роспропаганда стверджує, що захисники неба "свідомо" збивають ракети над житловими районами, нібито заради "ефектних кадрів".

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, це класична маніпуляція Кремля. Мета таких заяв – зняти з себе відповідальність за загибель цивільних та руйнування та дискредитувати Сили оборони України.

"Відповідальність за загибель людей і руйнування несе виключно рф, яка застосувала балістику по густонаселеному місту. Будь-які спроби перекласти провину на Україну є елементом інформаційної війни для прикриття воєнних злочинів агресора", – наголошують у Центрі.

