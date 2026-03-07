На Донеччині ворог атакував об’єкти теплопостачання у Слов’янську та Дружківці.

Уночі 7 березня РФ атакувала об’єкти теплопостачання в Києві, Харківській та Донецькій областях. Наразі триває їх відновлення.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"У Києві після атаки понад 1 900 житлових будинків залишилися без тепла. З урахуванням попередніх атак та зупинки Дарницької ТЕЦ загалом у столиці 2 806 будинків у п’яти районах міста наразі без теплопостачання: Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському та Солом’янському", – ідеться в повідомленні.

До ліквідації наслідків додатково залучені понад 100 аварійних бригад і понад 400 фахівців. Серед них – комунальники з інших областей та працівники Укрзалізниці.

Також тривають роботи з усунення аварій у внутрішньобудинкових мережах і поступового відновлення теплопостачання.

На Харківщині внаслідок обстрілу та пошкоджень тимчасово без тепла залишилися понад 30 тисяч абонентів.

У Донецькій області під ударом опинилися об’єкти теплопостачання у Слов’янську та Дружківці. На місцях працюють комунальні служби, енергетики та рятувальники. Триває відновлення.