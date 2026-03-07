Сьогодні на фронті вже відбулися 42 бої

Сьогодні, 7 березня, станом на 16:00 на фронті вже відбулося 42 бойові зіткнення. Найбільше боїв пройшло на Покровському напрямку фронту.

Про це повідомив Генштаб.

Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Безсалівка, Волфине, Вільча, Суходіл, Кучерівка, Кисла Дубина, Бояро–Лежачі, Ходине, Рогізне, Будки, Прогрес, Іскрисківщина, Нововасилівка, Береза.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 68 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням РСЗВ, завдав 3 авіаударів із застосуванням восьми КАБ.

На Південно–Слобожанському напрямку противник тричі атакував у бік населених пунктів Графське, Вільча, Зибине. Одна штурмова дія триває.

На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у напрямку Ківшарівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали одну спробу загарбників просунутися в бік Середнього.

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Рай–Олександрівки, Платонівки та Калеників. Одна атака триває.

На Краматорському напрямку агресор атакував у бік Міньківки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять наступальних дій поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Софіївки та Новопавлівки. Один бій триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та Новопідгородне. Два боєзіткнення іще не завершено.

На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у бік Вербового та Новогригорівки. Крім того, Писанці, Покровське та Чорненкове зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак у районі Добропілля, Залізничного, Варварівки та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Світлої Долини, Зеленої Діброви, Копанів, Чарівного та Рівного. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано, але райони Веселянки та Малокатеринівки зазнали авіаударів.

На Придніпровському напрямку спроби ворога поліпшити своє становище не спостерігаються.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.