Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Викрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
ФотоВикрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
​Впав відсоток жирів в маслі
​Впав відсоток жирів в маслі
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни продовжують мілітаризацію дітей та навчатимуть школярів на ТОТ України створенню БпЛА

Поява відповідних підрусників свідчить про продовження РФ мілітаризації шкіл.

Росіяни продовжують мілітаризацію дітей та навчатимуть школярів на ТОТ України створенню БпЛА
Фото: Центр протидії дезінформації

У Росії видали підручник з навчання БпЛА для учнів 10–11 класів. Видання планують використовувати не лише в російських школах, а й у навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Згідно з інформацією, у підручнику передбачено навчання повному циклу створення безпілотника – від конструювання та 3D-моделювання до програмування, тестування та використання комп’ютерного зору й елементів штучного інтелекту. Окремі розділи присвячені реєстрації БпЛА та взаємодії з наглядовими органами.

Раніше, у 2024 році, в Росії вже запровадили навчальний посібник із безпілотників для 8–9 класів, який використовується на уроках технологій. Таким чином формується безперервна система підготовки школярів до роботи з безпілотними системами – від середньої до старшої школи.

Російські чиновники заявляють, що йдеться про профорієнтаційний інструмент, спрямований на розвиток технічних навичок і популяризацію інженерних спеціальностей серед молоді.

Водночас в умовах повномасштабної війни та активного використання безпілотників у бойових діях впровадження таких дисциплін у школах викликає занепокоєння. Експерти зазначають, що це може свідчити про подальшу мілітаризацію освітнього процесу та формування кадрового резерву для сфери безпілотних систем.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies