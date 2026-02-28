ЗСУ спростували інформацію про «успіхи» окупантів у Біляківці на Дніпропетровщині

Інформація про нібито досягнення чи успіхи російських загарбників у Біляківці (Краснознаменці) Дніпропетровської області не відповідає дійсності.

Про це повідомив 9-й армійський корпус Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

У військовому підрозділі зазначили, що на тлі відсутності реальних результатів на полі бою російські сили традиційно намагаються компенсувати це інформаційними вкидами про вигадані перемоги.

За словами військових, підрозділи Сил оборони України продовжують виконувати визначені завдання на відповідному напрямку. Ситуація перебуває під контролем, триває системна робота із завдання ворогу втрат у живій силі та техніці.

У ЗСУ закликали громадян орієнтуватися виключно на офіційні джерела інформації та не піддаватися на ворожі інформаційні маніпуляції.