Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Викрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
ФотоВикрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
​Впав відсоток жирів в маслі
​Впав відсоток жирів в маслі
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ спростували інформацію про «успіхи» окупантів у Біляківці на Дніпропетровщині

Підрозділи Сил оборони України продовжують виконувати визначені завдання на відповідному напрямку. 

ЗСУ спростували інформацію про «успіхи» окупантів у Біляківці на Дніпропетровщині
Біляківка
Фото: 9-й армійський корпус Сухопутних військ

Інформація про нібито досягнення чи успіхи російських загарбників у Біляківці (Краснознаменці) Дніпропетровської області не відповідає дійсності. 

Про це повідомив 9-й армійський корпус Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

У військовому підрозділі зазначили, що на тлі відсутності реальних результатів на полі бою російські сили традиційно намагаються компенсувати це інформаційними вкидами про вигадані перемоги.

За словами військових, підрозділи Сил оборони України продовжують виконувати визначені завдання на відповідному напрямку. Ситуація перебуває під контролем, триває системна робота із завдання ворогу втрат у живій силі та техніці.

У ЗСУ закликали громадян орієнтуватися виключно на офіційні джерела інформації та не піддаватися на ворожі інформаційні маніпуляції.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies