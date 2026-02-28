Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Викрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
ФотоВикрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
​Впав відсоток жирів в маслі
​Впав відсоток жирів в маслі
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинули четверо цивільних

Ще четверо цивільних зазнали поранень.

На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинули четверо цивільних
наслідки російського удару
Фото: Сумська ОВА

Внаслідок російських обстрілів протягом доби 27–28 лютого на Сумщині загинули четверо мирних жителів та ще кілька людей зазнали поранень.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У результаті атаки ворожих безпілотників у Ямпільській громаді загинули дві жінки – 72 та 67 років, поранено 60-річну жінку.

В Сумській громаді постраждав 63-річний чоловік внаслідок удару дрона.

У Ворожбянській громаді загинули двоє чоловіків – 31 та 21 років, поранено 47-річного та 52-річного чоловіків.

Протягом доби російські війська здійснили понад 100 обстрілів по 30 населених пунктах у 16 територіальних громадах області, найбільше – у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог застосовував гранатомети, міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА та керовані авіабомби. 

Пошкоджено та зруйновано численні об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки, адміністративні будівлі, навчальні заклади та транспорт.

За добу з території обстрілів евакуйовано 28 людей. Повітряна тривога в області тривала майже 21 годину.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies