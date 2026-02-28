На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинули четверо цивільних

Внаслідок російських обстрілів протягом доби 27–28 лютого на Сумщині загинули четверо мирних жителів та ще кілька людей зазнали поранень.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У результаті атаки ворожих безпілотників у Ямпільській громаді загинули дві жінки – 72 та 67 років, поранено 60-річну жінку.

В Сумській громаді постраждав 63-річний чоловік внаслідок удару дрона.

У Ворожбянській громаді загинули двоє чоловіків – 31 та 21 років, поранено 47-річного та 52-річного чоловіків.

Протягом доби російські війська здійснили понад 100 обстрілів по 30 населених пунктах у 16 територіальних громадах області, найбільше – у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог застосовував гранатомети, міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА та керовані авіабомби.

Пошкоджено та зруйновано численні об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки, адміністративні будівлі, навчальні заклади та транспорт.

За добу з території обстрілів евакуйовано 28 людей. Повітряна тривога в області тривала майже 21 годину.