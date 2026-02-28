Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 770 російських окупантів

Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще 770 російських окупантів, а також знищили ворожу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 265 900 (+770) осіб
- танків – 11 707 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 102 (+5) од.
- артилерійських систем – 37 663 (+32) од.
- РСЗВ – 1 661 (+2) од.
- засоби ППО – 1 305 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 348 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 149 637 (+1 616) од.
- крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
- кораблі / катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 80 329 (+149) од.
- спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.
Дані уточнюються.