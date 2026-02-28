Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 770 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.26 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще 770 російських окупантів, а також знищили ворожу техніку.

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 265 900 солдатів.

