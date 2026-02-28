Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Впав відсоток жирів в маслі
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Викрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 770 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 265 900 солдатів.

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 770 російських окупантів
Фото: скрин відео

Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще 770 російських окупантів, а також знищили ворожу техніку. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 265 900 (+770) осіб 
  • танків – 11 707 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 102 (+5) од.
  • артилерійських систем – 37 663 (+32) од.
  • РСЗВ – 1 661 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 305 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 348 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 149 637 (+1 616) од.
  • крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
  • кораблі / катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 80 329 (+149) од.
  • спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.

Дані уточнюються.

﻿
