Росіяни понад 40 разів за день атакували Дніпропетровщину, є поранені

Кількість постраждалих через ранкову атаку на Нікополь зросла до трьох.

Протягом 7 березня ворог понад 40 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

У Самарівському районі росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкту в Губиниській громаді. На Синельниківщині під ударом опинилося Шахтарське, де пошкоджена адміністративна будівля. На Криворіжжі ворог атакував Апостолове та Зеленодольську громаду, поціливши по об'єктах інфраструктури.

У Нікопольському районі від обстрілів потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Там пошкоджені ферма, багатоповерхівка та приватний будинок.

Кількість постраждалих через ранкову атаку на Нікополь зросла до трьох осіб: до лікарів звернувся ще один чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.