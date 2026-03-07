Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни понад 40 разів за день атакували Дніпропетровщину, є поранені

Кількість постраждалих через ранкову атаку на Нікополь зросла до трьох.

Росіяни понад 40 разів за день атакували Дніпропетровщину, є поранені
наслідки одного з російських обстрілів Дніпропетровщини
Фото: Телеграм / Олександр Ганжа

Протягом 7 березня ворог понад 40 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області. 

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

У Самарівському районі росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкту в Губиниській громаді. На Синельниківщині під ударом опинилося Шахтарське, де пошкоджена адміністративна будівля. На Криворіжжі ворог атакував Апостолове та Зеленодольську громаду, поціливши по об'єктах інфраструктури.

У Нікопольському районі від обстрілів потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Там пошкоджені ферма, багатоповерхівка та приватний будинок. 

Кількість постраждалих через ранкову атаку на Нікополь зросла до трьох осіб: до лікарів звернувся ще один чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

﻿
